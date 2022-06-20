4912 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة ببورسعيد.. لايف وصور

بورسعيد - محمد عزام

قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، من تجهيزات لجان محافظة بورسعيد لاستقبال طلاب الثانوية العامة بالتزامن مع بدء ماراثون الثانوية العامة في كافة مدارس محافظات الجمهورية.

وتوافد طلاب مدرسة بورسعيد الثانوية العسكرية على لجنتهم بنطاق حي العرب، وسط كردونات أمنية وإجراءات مشددة من الكشف عن الأجهزة الإلكترونية وغيرها.

ومن جانبه أكد الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، أن طلاب الشهادة الثانوية العامة بالمحافظة، وعددهم 4912 طالبا وطالبة سيؤدون امتحان نهاية العام الدراسى 2021 – 2022 فى المواد خارج المجموع اعتبارا من الغد الاثنين الموافق 20 يونيو الجارى من خلال 15 لجنة إمتحانية.‏

وأضاف وكيل الوزارة، أن تعليم بورسعيد قد قام بتجهيز اللجان الإمتحانية لتهيئة المناخ اللازم للطلاب وتم تعقيمها بالتعاون مع أجهزة المحافظة ‏المعنية لافتا إلى أن جميع اللجان مؤمنة بمعرفة أجهزة الشرطة المدنية، وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن بورسعيد وهيئة الإسعاف المصرية.‏

وأوضح الدكتور أكرم، أن إجمالى عدد طلاب الشهادة الثانوية العامة بالمحافظة هو 4912 طالبا وطالبة منهم 2729 من البنات و 2183 من البنين ‏موزعين على الشعب بواقع 1906 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية و1091 طالبا وطالبة بالشعبة العلمى رياضيات و 1915 طالبا وطالبة بالشعبة ‏العلمى علوم.‏

وذكر وكيل الوزارة أن تعليم بورسعيد، قد شكل اللجنة الثلاثية وغرفة عمليات مركزية للتواصل الدائم على مدار الساعة مع كل رؤساء اللجان لحصر ‏البيانات الخاصة بالطلاب وسرعة التدخل حال حدوث أى طارئ أومشكلات من شأنها أن تخل أو تعطل العملية الإمتحانية.‏

وأشار إلى أن، كل اللجان الإمتحانية فى بورسعيد مراقبة بالكاميرات بواسطة غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم تحسبا لرصد أى ‏محاولات للغش أو حدوث أى تجاوزات قد تخل بأعمال الإمتحانات مناشدا الطلاب بعدم إصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان طبقا لقرارات ‏وزارة التربية والتعليم.‏

وقال "حسن"، إن تعليم بورسعيد قام بتجهيز 9 إستراحات تجهيزا فندقيا لاستقبال رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين وعددهم 1012 فردا ‏موضحا أنه تم تخصيص 6 إستراحات منها للرجال و 3 للسيدات تم توزيعهم بعناية لتخدم النطاق الجغرافى لكل اللجان الإمتحانية داخل وخارج ‏المحافظة.‏

وناشد الدكتور أكرم حسن، الطلاب المتقدمين لأداء إمتحانات الشهادة الثانوية العامة بالحفاظ على كتيب المفاهيم الخاص بكل مادة حيث أنه سيتم توزيعه ‏عليهم داخل اللجنة مشيرا إلى عدم الكتابة عليه أو داخله وتسليمه للملاحظين بعد انتهاء الإمتحان يوميا لافتا إلى أنه غير مسموح للطالب بالخروج ‏بكتيب المفاهيم من اللجنة‎.‎

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة تنبيه الطلاب بعدم الكتابة على ورقة الإجابة (البابل شيت) مع التأكد من أن الطالب قد قام بتسجيل بياناته مثل ‏الإسم ورقم الجلوس عليها وعلى كراسة الأسئلة بالقلم الجاف لضمان الشفافية متمنيا لكل الطلاب النجاح والتفوق وللقائمين على الإمتحانات ‏بالتوفيق والسداد.‏‎ ‎