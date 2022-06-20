4 آلاف و60 طالبا و460 مراقبا يشاركون فى مارثون الثانوية العامة بالسويس

السويس -فريق المحافظات

بدأت صباح اليوم الإثنين 15 لجنة امتحانات في الثانوية العامة بمحافظة السويس، أعمالها بمشاركة 4 آلاف و60 طالبًا و460 مراقبًا .

وقال محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، إنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام مديرية التربية والتعليم،، و3 غرف فرعية بإدارات شمال وجنوب السويس والجناين، ولم تتلقي اي اخطارات عن وجود أي مشاكل في اللجان وأنه تم فتحها في موعدها المقرر .

وقال الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة، إنه تم رفع درجه الاستعداد بمستشفي السويس العام للتدخل العاجل في حاله وقوع أي ظروف صحية لأي من الطلاب أو المراقبين .

وأشار إلي أنه تم نشر نحو 15 سياراة إسعاف للتدخل السريع أمام جميع لجان الثانوية العامة .

وفرضت مديرية أمن السويس كردونات أمنية حول المدارس لتحقيق الانضباط الأمني وسمحت بدخول الطلاب والمراقبين الي محيط المدارس .

وكثفت مديرية أمن السويس من تواجد ضباط الشرطة حول المدارس .

ويقوم اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس بجولة تفقدية في العاشرة من صباح اليوم علي عدد من اللجان للاطمئنان علي حسن سير العملية الامتحانية .