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وزير خارجية ليتوانيا: حصار كالينينجراد جاء بعد مشاورات مع المفوضية الأوروبية

الإثنين، 20 يونيو 2022 12:55 م
وزير خارجية ليتوانيا: حصار كالينينجراد جاء بعد مشاورات مع المفوضية الأوروبية المفوضيه الاوروبيه
كتب أحمد عرفة

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أكد وزير الخارجية الليتواني، جابرييليوس لاندسبيرجيس، أن ليتوانيا فرضت الحصار على كالينينجراد، والحصار كذلك على عبور عدد من السلع الخاضعة للعقوبات عبر أراضيها جاء بعد مشاورات مع المفوضية الأوروبية وتحت قيادتها، وفقا لروسيا اليوم.

 وأضاف وزير الخارجية الليتواني، أن شركة السكك الحديدية الليتوانية أبلغت شركة سكك حديد كالينينجراد، 17 يونيو الجاري، بإنهاء عبور عدد من السلع الخاضعة لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

من جانبه علق حاكم منطقة كالينينجراد، أنطون أليخانوف، أن مجمع العبارات البحرية سيكون بإمكانه التعامل مع الشحنات الجديدة بسبب تقييد العبور البري عبر ليتوانيا، كما أن نقل المنتجات النفطية إلى منطقة كالينينجراد عبر ليتوانيا سيستمر حتى 10 أغسطس.

فيما قال رئيس لجنة حماية السيادة التابعة لمجلس الاتحاد الروسى، أندريه كليموف، إن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى تصحيح الوضع، وإلا سيكون لروسيا حرية التصرف في حل قضية العبور بأي وسيلة، موضحا أن الناتو بذلك يفرض حصارا على منطقة روسية بمساعدة ليتوانيا، وهو ما يمثل اعتداء مباشرا على روسيا، ما يضطرها إلى الدفاع عن النفس.


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