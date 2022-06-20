نائب روسى يدعو لفرض عقوبات على جميع السلع الليتوانية

كتب أحمد عرفة

دعا البرلماني الروسي أوليج موروزوف عضو مجلس الدوما الروسى عن حزب "روسيا الموحدة" لفرض عقوبات على جميع السلع الليتوانية وتعليق إمدادات الطاقة من بيلاروس إلى ليتوانيا، وذلك ردا على محاولة فرض حصار على كالينينجراد الروسية، وفقا لروسيا اليوم.

وقال عضو مجلس الدوما الروسى عن حزب "روسيا الموحدة": حظر العقوبات على جميع السلع الليتوانية.. تعليق بشكل مؤقت مرور الطاقة من بيلاروسيا.

وأوضح عضو مجلس الدوما الروسى عن حزب "روسيا الموحدة" أنه من الممكن أيضا تعليق الاتفاقيات والعقود القائمة وتجميد الأصول المصرفية لهذه التعاملات التجارية، لافتا إلى تجميد جميع الأصول المصرفية الخاصة بهذه المعاملات في البنوك الروسية وفروعها.