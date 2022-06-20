مقتل شخص وإصابة 6 أخرين بإطلاق نار في قرية نيغافان الأرمينية

وكالات

قتل شخص وأصيب ستة آخرون بإطلاق للنار في قرية نيغافان بمنطقة أراغاتسوتن في أرمينيا على بعد 60 كم من العاصمة يريفان، إثر خلاف بين مؤيدي رئيس الوزراء نيكول باشينيان، ومعارضيه.

وحسب موقع politik فقد اشتبك أقارب ماتيوس أستريان النائب عن حزب العقد المدني الحاكم، وابن عم نائب حاكم مقاطعة أراغاتسوتن، إدغار بارفانيان، مع مجموعة من الشباب ثم فتحوا النار عليهم، بدعوى إهانتهم رئيس الوزراء باشينيان.

وأفاد موقع shamshyan بأن سبعة أشخاص نقلوا إلى مستشفى قريب حيث فارق أحدهم الحياة متأثرا بجروحه، فيما تم نقل جميع الجرحى لاحقا إلى يريفان.