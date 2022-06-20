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مصر تُرحب بمخرجات الجولة الـ3 لأعمال المسار الدستورى الليبى باجتماعات القاهرة

الإثنين، 20 يونيو 2022 02:18 م
مصر تُرحب بمخرجات الجولة الـ3 لأعمال المسار الدستورى الليبى باجتماعات القاهرة وزير الخارجية سامح شكرى
كتب أحمد جمعة

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صرَح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، اليوم الاثنين، بأن مصر تُرحب بمخرجات الجولة الثالثة لأعمال المسار الدستوري الليبي الذي استضافته القاهرة بالتنسيق مع الأمم المتحدة خلال الفترة من 12 إلى 20 يونيو 2022.
 
هذا، وثمّن حافظ في هذا السياق التقدم الكبير الذي شهدته الاجتماعات من حيث توافق الأشقاء الليبيين على غالبية المواد الدستورية، معرباً عن التطلع إلى مواصلة اللجنة الدستورية الليبية لجهودها والانتهاء من العدد المحدود من المواد المتبقية في أقرب وقت.

اجتماع المسار الدستوري الليبي

البيان الختامي لاجتماعات القاهره

اخبار ليبيا

البرلمان الليبي

مجلس الدوله

البيان الختامي لاجتماعات المسار الدستوري الليبي

وزاره الخارجيه



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