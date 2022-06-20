مديرة "CDC": الطفح الجلدى لجدرى القرود مشابهًا لمرض الزهرى أو الهربس

كتبت أمل علام

مع استمرار ظهور حالات الإصابة بجدري القرود في العديد من البلدان، وبعد اكتشافه في السائل المنوي، تساءل الكثيرون عما إذا كان الفيروس ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي.

أصدر مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي "CDC"، تحديثًا للانتقال الحالي لجدري القرود، أدرج التحديث عدة أمثلة لكيفية انتشار جدري القرود، لكنه أشار إلى أن انتقاله من خلال "ملامسة السائل المنوي أو السوائل المهبلية" لا يزال مجهولاً في الوقت الحالي.

قالت روشيل والينسكي مديرة مركز السيطرة على الأمراض، إن الطفح الجلدي الناتج عن جدري القرود قد يبدو مشابهًا لمرض الزهري أو الهربس، مضيفة، إنه من المهم أن تدرك أن حالات جدري القرود قد تكون مشابهة لبعض الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي ويمكن أن تكون مخطئة لتشخيصات أخرى، "لا ينبغي لمقدمي الرعاية الصحية استبعاد جدري القرود لمجرد أن المريض لديه تشخيص آخر أو مرض آخر ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي."

سُئل مسؤولون من منظمة الصحة العالمية، بمن فيهم الدكتورة كاثرين سمولوود، مديرة الحوادث في منظمة الصحة العالمية بشأن جدري القرود، وخاصة عن التقارير الأخيرة التي تفيد بوجود المرض في السائل المنوي لبعض المرضى في إيطاليا، موضحة، إن هناك بعض المرضى الذين تم فحص السائل المنوي من بينهم للفيروس وعادوا إيجابيين، وهذا شيء ننظر إليه.

وقالت، إن هذا لا يغير تقييمنا لطرق الانتقال الحالية التي نراها في الوقت الحالي، والتي تعتمد إلى حد كبير على التلامس الجلدي.

وتابعت سمولوود: إنه مع ذلك، من حيث توصياتنا للمرضى المصابين بجدري القرود، بمجرد حل جميع علامات وأعراض جدري القرود، بما في ذلك الطفح الجلدي والقشور، ما زلنا نوصي المرضى بممارسة العلاقة الزوجية الآمنة مع استخدام الواقي الذكري لمدة تصل إلى 12 أسبوعًا كإجراء احترازي، بينما نفهم أيضًا وجود الفيروس في السائل المنوي ".

أشارت سمولوود إلى أن السبب الرئيسي هو أن جدري القرود ينتقل إلى أفراد مختلفين من خلال الاتصال الجسدي الوثيق، فإن التحديث الأخير من منظمة الصحة العالمية يشير إلى أن "طرق الانتقال أثناء الاتصال الجنسي لا تزال غير معروفة، بينما من المعروف أن الاتصال الجسدي الوثيق يمكن أن يؤدي إلى الانتقال، ليس من الواضح ما هو الدور الذي تلعبه سوائل الجسم الجنسية، بما في ذلك السائل المنوي والسوائل المهبلية، في انتقال جدري القرود، حيث يمكن أن تنتشر العديد من الأمراض عن طريق الاتصال الجنسي، موضحة، إنه قد تصاب بالسعال أو الزكام من خلال الاتصال الجنسي، لكن هذا لا يعني أنه مرض ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي.

ومع ذلك، قال آندي سيل، مستشار منظمة الصحة العالمية للأمراض المنقولة جنسياً، "يمكن أن تنتشر العديد من الأمراض من خلال الاتصال الجنسي، حيث يمكن أن تصاب بالسعال أو الزكام من خلال الاتصال الجنسي، لكن هذا لا يعني أنه مرض ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي. "