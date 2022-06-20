اليوم السابع
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محافظ القليوبية يعتمد المخطط التفصيلى لقرى بنها وقليوب والقناطر الخيرية

الإثنين، 20 يونيو 2022 11:27 ص
محافظ القليوبية يعتمد المخطط التفصيلى لقرى بنها وقليوب والقناطر الخيرية عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية

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اعتمد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية المخطط التفصيلي لعدد سبع قرى تابعة لمراكز بنها وقليوب والقناطر الخيرية، وذلك كالآتي  قرية حلابة- كفر السبيل- الصباح- كوم أشفين- صنافير بمركز ومدينة قليوب وقريتي كفر عليم وبهادة بمركز ومدينة القناطر الخيرية وقرية ميت الحوفيين بمركز ومدينة بنها، بالإضافة إلى اعتماد تعديل المخطط الاستراتيجي لمدينة الخانكة، والذي تم إعداده بمعرفة المكتب الاستشاري من قبل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وضمن تفعيل بروتوكول التعاون الموقع  بين الهيئة ووزارة التنمية المحلية ، والذي من المقرر أن يتم العمل به عقب صدور القرار التنفيذي من المحافظة في هذا المجال . 
 
وأكد المحافظ على أهمية هذه الخطوة، الخاصة باعتماد المخطط التفصيلي للمدينة والذي يهدف إلى الحفاظ على الأراضي الزراعية من التعدي والحد من النمو العشوائي بمناطق الامتداد العمراني لتحسين الصورة الجمالية تماشياً مع التنمية الحضرية التي تشهدها المدينة باعتبارها قطب تنموي جاذب للاستثمار والأنشطة، بالإضافة إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال تقديم الخدمات العامة وتوفير المسكن الملائم و المشروعات التنموية المقترح تنفيذها.
 
وشدد المحافظ على ضرورة وأهمية الالتزام بالاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص الجديدة ومراعاة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية للمواطنين، والنظرة المستقبلية التي تتناسب مع احتياجات الأجيال القادمة، وفي إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030 .

عبد الحميد الهجان

محافظ القليوبية

القناطر الخيرية

قليوب

المخطط التفصيلى لمدينة قليوب

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة



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