لندن: مطار هيثرو يلغى 10% من رحلاته بسبب عطل فى أنظمة نقل الحقائب

كتب أحمد عرفة

أعلنت السلطات البريطانية، أن مطار هيثرو يلغي 10% من رحلاته بسبب عطل في أنظمة نقل الحقائب، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق شهد مطار هيثرو فى العاصمة البريطانية لندن، أزمة كبرى بسبب خلل فنى وفشل بنظام الأمتعة بالمبنى رقم 2، ما أدى لتكدس الحقائب.

وتداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو وصور تظهر تكدس مئات الحقائب فى مطار هيثرو بلندن بسبب خلل فني.وأظهرت الصور مئات الحقائب المتكدسة بالمطار، فيما وصفه المتفرجون بـ"سجادة الأمتعة"، إذ اضطر الموظفون لوضع المئات من الأمتعة في مساحة خاصة في انتظار إصلاح الخلل، ما أجبر العديد من الأشخاص على السفر بدون متعلقاتهم.