اليوم السابع
Ads
الإثنين، 20 يونيو 2022 04:26 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

قوات لوغانسك: ألف من المدنيين يتواجدون في ملاجئ مصنع "أزوت" بسيفيرودونيتسك

الإثنين، 20 يونيو 2022 04:20 م
قوات لوغانسك: ألف من المدنيين يتواجدون في ملاجئ مصنع "أزوت" بسيفيرودونيتسك اوكرانيا
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت قوات لوغانسك الشعبية، أن حوالي ألف شخص من المدنيين يتواجدون في ملاجئ مصنع "أزوت" بمدينة سيفيرودونيتسك بجمهورية لوغانسك، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت قوات لوغانسك الشعبية، إن عدد المدنيين في المصنع يبلغ حاليا نحو ألف شخص. علاوة على ذلك، تم تسجيل بعض الوقائع على أراضي مصنع أزوت ومن بينها قيام مجموعات معينة من المسلحين الأوكرانيين بالتنقل في الأماكن المفتوحة من المصنع وهم يتسترون خلف المدنيين، أي كانوا يستخدمونهم كدروع بشرية.

ولفتت قوات لوغانسك الشعبية، إلى أن المسلحين الأوكرانيين كانوا يسمحون لبعض المدنيين بمغادرة المنطقة ويستغلون ذلك للتنقل من مكان إلى آخر ضمن المؤسسة وهم يدركون جيدا أن القوات المتحالفة لن تستهدفهم بنيرانها والمدنيون بينهم، مشيرة إلى أن مجموعات المرتزقة الأجانب بالذات تعمل وفق هذه التكتيكات، متابعة: لا أعرف ما هي الصفات الأخلاقية التي تسمح لهؤلاء بالتخفي وراء النساء وكبار السن.

 


روسيا

حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا وأوكرانيا

اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اسباب حرب روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب أوكرانيا

حرب روسيا على أوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الأوكرانية

الحرب العالمية الثالثة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة