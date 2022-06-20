قوات لوغانسك: ألف من المدنيين يتواجدون في ملاجئ مصنع "أزوت" بسيفيرودونيتسك

كتب أحمد عرفة

أكدت قوات لوغانسك الشعبية، أن حوالي ألف شخص من المدنيين يتواجدون في ملاجئ مصنع "أزوت" بمدينة سيفيرودونيتسك بجمهورية لوغانسك، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت قوات لوغانسك الشعبية، إن عدد المدنيين في المصنع يبلغ حاليا نحو ألف شخص. علاوة على ذلك، تم تسجيل بعض الوقائع على أراضي مصنع أزوت ومن بينها قيام مجموعات معينة من المسلحين الأوكرانيين بالتنقل في الأماكن المفتوحة من المصنع وهم يتسترون خلف المدنيين، أي كانوا يستخدمونهم كدروع بشرية.

ولفتت قوات لوغانسك الشعبية، إلى أن المسلحين الأوكرانيين كانوا يسمحون لبعض المدنيين بمغادرة المنطقة ويستغلون ذلك للتنقل من مكان إلى آخر ضمن المؤسسة وهم يدركون جيدا أن القوات المتحالفة لن تستهدفهم بنيرانها والمدنيون بينهم، مشيرة إلى أن مجموعات المرتزقة الأجانب بالذات تعمل وفق هذه التكتيكات، متابعة: لا أعرف ما هي الصفات الأخلاقية التي تسمح لهؤلاء بالتخفي وراء النساء وكبار السن.