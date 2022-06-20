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غاز مصر: إنفجار عقار سمنود نتيجة عبث العميل بمواسير التركيبات

الإثنين، 20 يونيو 2022 01:31 م
غاز مصر: إنفجار عقار سمنود نتيجة عبث العميل بمواسير التركيبات توصيل غاز
كتبت -مروة الغول

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قالت شركة غاز مصر، أنه في تمام الساعه 11.20 صباح اليوم الاثنين الموافق 20  /6/ 2022 ورد الي غرفة طوارئ شركة غاز مصر بمحافظة الغربية بلاغ من نجدة الغربية بوجود إنفجار بأحد العقارات بمساكن السوق – بمدينة سمنود بمحافظة الغربية نتيجة وجود عبث بمواسير التركيبات بالشقة رقم 1 وقيام العميل بفك الاجهزة دون الرجوع للشركة .
 
وعلي الفور تحرك فريق الطوارئ وفي تمام الساعه 11.30 صباحا  تبين حدوث انفجار بالشقة رقم 1 بالعقار ادى الى إنهيار الجدار المثبت عليه خط الخدمة والتركيبات للعقارمما أدى لوقوع حالات الإصابات البشرية من المارة بالشارع وخسائر مادية.
 
وتم تأمين العقار وغلق خط الخدمة وبمراجعة البيانات تبين بأنه تم تنفيذ أعمال توصيل الغاز للعقار المكون من 41 شقة منذ عام 2010.

الغاز

الغربية

الغاز الطبيعى

عقار سمنود



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