عمليات المنوفية: متابعات انتظام امتحانات اليوم الأول لامتحانات الثانوية العامة

فريق المحافظات

تابعت على مدار اليوم الدكتورة أماني قرني مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية انتظام سير العملية الامتحانية بلجان امتحانات الدور الأول لشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021 / 2022 من داخل غرفة العمليات المحلية بديوان المديرية.

جاء ذلك بحضور جميع أعضاء الغرفة وبالتواصل مع غرف العمليات الفرعية بدواوين الإدارات التعليمية بنطاق محافظة المنوفية لرصد أية تجاوزات وإزالة أية معوقات تؤثر بالسلب على حسن سير الامتحانات لمنع تكرارها والاطمئنان على نسب الحضور والغياب بين الطلاب والمعلمين المشاركين في تنظيم العملية الامتحانية باللجان .

حيث انتهت بهدوء قبل قليل أعمال امتحانات اليوم الأول من اختبارات المواد الغير مضافة للمجموع دون مشاكل باللجان أو المحيط الخارجي لها .

أشارت الدكتورة أماني قرني مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية إلي أنه تم توزيع صناديق أوراق الأسئلة على اللجان الامتحانية فجر اليوم بكافة اللجان بمختلف الإدارت التعليمية وسط إجراءات مشددة ، لافته أن طلاب الشهادة الثانوية العامة يؤدون اليوم امتحانات الدور الأول في مادتي التربية الدينية فترة أولى والتربية الوطنية فترة ثانية .

كما أوضحت وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أنه تم الإنتهاء من تجهيز عدد108 لجنة امتحانية على مستوى الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة لإستقبال 34ألف و521 طالب وطالبة ، فضلا عن فرش وتجهيز 22 استراحة لاستضافة المعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات ، مشيرا إلى أنه تم مراجعة كافة التعليمات والضوابط الصادرة من وزارة التربية والتعليم لضمان انتظام سير العملية الإمتحانية بكافة اللجان .

هذا وقد شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بالاستمرار في رفع درجة الاستعداد والمتابعة اليومية للجان الامتحانات والتنسيق مع مديري الإدارات التعليمية كل في نطاقه ، ومنع الباعة الجائلين من التواجد بجوار المدارس والاهتمام بمستوى النظافة العامة للطرق ومحيط اللجان لتوفير جو من الهدوء للطلاب والتعامل الفوري مع أي معوقات وتذليلها بما لا يعكر صفو الامتحانات حفاظاً علي مصلحة الطلاب .

جدير بالذكر أن طلاب شهادة الثانوية العامة 2022 يؤدون امتحانات الدور الأول في المواد التي لا تضاف للمجموع على مدار يومي الإثنين وغدا الثلاثاء لتبدأ أعمال امتحانات المواد الأساسية يوم الأحد الموافق 26 من يونيو الجاري .





غرفة العمليات (1)



غرفة العمليات (2)



غرفة العمليات (3)



