طلاب الثانوية العامة بالسويس: التربية الدينية والوطنية "بشرة خير".. لايف

أدى 4061 طالبا وطالبة بالثانوية العامة بمحافظة السويس امتحانى التربية الدينية والتربية والوطنية وسط حالة من الارتياح لسهولة الاسئلة فى المادتين.

واعرب الطلاب عن سعادتهم واصفين أن أول أيام الامتحانات " بشرة خير " فى مارثون الثانوية العامة.

وقالت الاء محمود أن امتحان التربية الدينية جاء فى مستوى الطالب المتوسط بينما كانت هناك بعض الاسئلة التى تحتاج إلى مجهود ذهنى نسبياً فى التربية الوطنية.

وأضافت نهى محمد أنها تتمنى أن تأتى جميع الامتحانات القادمة بنفس المستوى المتوسط مثلما جاءت اسئلة امتحانات التربية الدينية والتربية الوطنية.

من ناحيته قال محمود الفولى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة السويس أن غرفة العمليات الرئيسية والغرف الفرعية للامتحانات بإدارات شمال وجنوب السويس والجناين لم تتلقى أى شكاوى أو بلاغات من رؤساء اللجان الامتحانية.

وأضاف أن جميع المراقبين والبالغ عددهم نحو 460 مراقبا ورئيس لجنة تم تسكينهم فى الاستراحات التى تم تجهيزها لهم على أعلى مستوى.

وأشار إلى أن اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس يتابع لحظة بلحظة جميع إجراءات الامتحانات.