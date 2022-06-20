اليوم السابع
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أكرم القصاص
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ضبط 3008 حالات إشغال وغلق 9 مقاهى و86 منشأة مخالفة بالإسكندرية.. صور

الإثنين، 20 يونيو 2022 02:37 م
ضبط 3008 حالات إشغال وغلق 9 مقاهى و86 منشأة مخالفة بالإسكندرية.. صور حملة إشغالات فى الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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شنت أحياء الإسكندرية، حملات مكبرة، في إطار تشديد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية في المحافظة، باستمرار تكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات، ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، والمواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين.
 
وشنت أحياء الإسكندرية خلال الأسبوع الماضي بالتنسيق مع جميع الاجهزة التنفيذية، عددا من الحملات المكبرة الدورية والمفاجئة بنطاق الأحياء. 
 
وقد أسفرت الحملات عن التحفظ على عدد 3008 حالات إشغال متنوعة، وغلق عدد 9 مقاهى، و 86 محلا، بالإضافة إلى تحرير 2306 محضر متنوع مابين بيئة، صحة وتفتيش صيدلي ،طب بيطري، وقوي عاملة،تموين، و رخص محلات، كما أسفرت عن فرض غرامات فورية تقدر ب 281 ألف جنيه على المحلات غير الملتزمة والمخالفة. 
 
وأكد محافظ الإسكندرية أن المحافظة تواصل حملاتها على مستوى الأحياء لمتابعة تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال العامة وإزالة جميع الإشغالات والتعديات والتي يتابع تنفيذها السادة نواب المحافظ، واللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد ، ورؤساء الأحياء، والجهات المعنية.
 
حملة اشغالات فى الاسكندرية (1)
حملة اشغالات فى الاسكندرية (1)

حملة اشغالات فى الاسكندرية (2)
حملة اشغالات فى الاسكندرية (2)

حملة اشغالات فى الاسكندرية (3)
حملة اشغالات فى الاسكندرية (3)
 
 
 

 


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احياء الاسكندرية

محافظ الاسكندرية

اشغال الطريق



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