ضبط 3008 حالات إشغال وغلق 9 مقاهى و86 منشأة مخالفة بالإسكندرية.. صور

الإسكندرية جاكلين منير

شنت أحياء الإسكندرية، حملات مكبرة، في إطار تشديد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية في المحافظة، باستمرار تكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات، ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، والمواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين.

وشنت أحياء الإسكندرية خلال الأسبوع الماضي بالتنسيق مع جميع الاجهزة التنفيذية، عددا من الحملات المكبرة الدورية والمفاجئة بنطاق الأحياء.