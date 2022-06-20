ضبط المتهمين بانتحال صفة للنصب على رواد وحدات ترخيص المرور بالقاهرة

كتب محمود عبد الراضي -أسماء شلبى

نجحت أجهزة الأمن في ضبط شخصين بالقاهرة، لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين، بأسلوب "انتحال الصفة"، حيث أكدت معلومات وتحريات قسم مباحث المرور بمديرية أمن القاهرة، قيام (شخصين، مقيمان بمحافظة القاهرة) بالنصب على المواطنين المترددين على إحدى وحدات تراخيص المرور بالقاهرة، عقب إيهامهم بأنهما من العاملين بالوحدة، وقدرتهما على إنهاء الإجراءات الترخيصية لهم مقابل تحصلهما على مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال تواجدهما بوحدة التراخيص المشار إليها، وبحوزتهما "شهادة براءة ذمة – رخصة تسيير لإحدى السيارات – شهادة صلاحية جهاز إطفاء – نموذج فحص بيئة – صور ضوئية لبطاقة الرقم القومى بإسم أحد الأشخاص – إستمارة كمبيوتر لرخصة قيادة خاصة – نموذج إختبار رخصة قيادة بإسم إحدى السيدات – مبلغ مالى – عقود بيع سيارات منسوب صدورها لمكاتب توثيق مختلفة ".

وبمواجهتهما اعترفا بانتحالهما صفة عاملين بوحدة التراخيص المشار إليها بإستخدام المضبوطات بحوزتهما لإيهام مالكى السيارات بقدرتهما على إنهاء الإجراءات الترخيصية مقابل التحصل منهم على مبالغ مالية ، كما أقرا بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما من متحصلات نشاطهما الإجرامى. فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.