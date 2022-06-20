اليوم السابع
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الإثنين، 20 يونيو 2022 05:43 م
أكرم القصاص
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شون وصوامع دمياط تستقبل 381 طن قمح منذ بداية الموسم حتى الآن

الإثنين، 20 يونيو 2022 04:02 م
شون وصوامع دمياط تستقبل 381 طن قمح منذ بداية الموسم حتى الآن صورة ارشيفية
البحيرة ناصر جودة

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أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على انتظام عملية توريد محصول القمح لهذا الموسم بالشون والصوامع، حيث استقبلت شون وصوامع المحافظة منذ بداية الموسم حتى الآن 381624 طنا من الأقماح المحلية  بنسبة 88.13 % من المستهدف توريده خلال هذا الموسم .

ووجه محافظ البحيرة بتكثيف المرور على الأراضي المنزرعة لتوعية المزارعين بـ توريد الأقماح والالتزام بكميات التوريد المطلوبة، والالتزام بقرار ربط الحصول على السماد وغيره من السلع المدعومة بإيصالات توريد القمح، وكذا المتابعة المستمرة للجان فرز وتحديد نوعية الأقماح الموردة وتسعيرها.

وشدد على ضرورة إحكام الرقابة واليقظة التامة، لـ حظر خروج الأقماح خارج محافظة البحيرة والتفتيش على كافة الطرق و منافذ ومداخل المحافظة والتعامل بكل حسم مع عمليات احتفاظ المواطنين بالقمح والامتناع عن توريده في إطار المنظومة الرسمية لتوريد الأقماح .


البحيرة

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