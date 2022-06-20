شاهد.. تأهيل وتبطين الترع بالمنيا يزين مداخل القرى

المنيا- حسن عبد الغفار

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا، من أعمال تأهيل وتبطين الترع بمخافظة المنيا، ضمن مبادرة حياة كريمة، ويصل إجمالى أطوال مشروع تأهيل وتبطين الترع بالمنيا إلى 784 كيلو مترا فى المرحلة الأولى والثانية على مستوى محافظة المنيا، وتم الانتهاء من حوالى 530 كيلو متر حتى الآن من إجمالى الأعمال التى تجرى فى المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع على مستوى المحافظة بتكلفة إجمالية حوالى 2 مليار و600 مليون جنيه.

وتعمل المديرية على تحهيز طرح 69 كيلو فى غرب سمالوط، وذلك بعد دخول العديد من الترع بمركز مغاغة شمال المحافظة وكذلك مركز العدوة ليشمل المشروع بمراحلة جميع مراكز المحافظة.

بذكر أن مشروع حياة كريمة فى 192 قرية و757 تابعا لها فى 5 مراكز هى ملوى وديرمواس وابوقرقاص، ومغاغة والعدوة بتكلفة حوالى، 23 مليار جنيه.