روسيا تبلغ ليتوانيا باحتفاظها بالحق فى اتخاذ الإجراءات لحماية مصالحها الوطنية

كتب أحمد عرفة

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنها أبلغت القائمة بأعمال ليتوانيا بأن موسكو تحتفظ بالحق في اتخاذ الإجراءات لحماية مصالحها الوطنية إذا لم يتوقف حصار الشحنات العابرة إلى منطقة كالينينجراد بالكامل.

وأضافت وزارة الخارجية الروسية: إننا ننظر إلى التدابير الاستفزازية التي اتخذها الجانب الليتواني، والتي تنتهك الالتزامات القانونية الدولية لليتوانيا.

وأوضحت وزارة الخارجية الروسية أن تصرفات ليتوانيا تنتهك البيان المشترك لروسيا والاتحاد الأوروبي بشأن العبور بين منطقة كالينينجراد وبقية الأراضي الروسية لعام 2002، كأعمال عدائية واضحة.