روسيا: أمريكا والاتحاد الأوروبى على استعداد لفعل أى شئ لاستمرار القتال بأوكرانيا

أ.ش.أ

أكد رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين أن الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي على استعداد لفعل أي شيء لضمان استمرار الأعمال القتالية في أوكرانيا.

وكتب فولودين في قناته على تطبيق (تيليجرام) وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية، "يستمر قدما التدمير الذاتي لأوكرانيا.. وسيقرر المجلس الأوروبي خلال الأسبوع الجاري منح أوكرانيا مكانة عضو المرشح في الاتحاد الأوروبي".

وأضاف: "سيستمر الغرب في القتال ضد روسيا حتى آخر أوكراني، لكنه لن يحقق النجاح.. لذلك، فإن واشنطن وبروكسل على استعداد لفعل كل شيء لكي يستمر القتال في أوكرانيا"، مشددا على أن هذا هو سبب قرار منح أوكرانيا صفة مرشح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

ورأي فولودين أن النتيجة بالنسبة لأوكرانيا "ستكون محزنة"، وستفقد استقلالها حيث سيتم نقل مركز القرار إلى بروكسل.

ومن ناحية أخرى، أكدت السفيرة الأمريكية لدى أوكرانيا بريدجيت برينك أن الولايات المتحدة ستواصل دعم كييف مهما استغرقت الحرب من وقت، مشيرة إلى استعداد واشنطن للمساهمة في إعادة إعمار أوكرانيا.

وقالت برينك، في تصريح أوردته قناة (الحرة) الأمريكية، "إن من مصلحة الولايات المتحدة أن يسود السلام والأمن في أوكرانيا وأوروبا.. وأوكرانيا لن تفشل وسنواصل دعمها حتى الانتصار".

وأضافت: "الهجوم غير المبرر على دولة ذات سيادة أمر شائن أخلاقيا، ولكن من مصلحة الولايات المتحدة أن يسود السلام في أوروبا، وهو أمر يتجاوز أوكرانيا"، مؤكدة استعداد الولايات المتحدة للمساهمة في إعادة إعمار أوكرانيا، منوهة بأن هناك جهودا دولية لإعادة الإعمار من خلال مؤتمر سيعقد خلال يوليو المقبل في سويسرا.