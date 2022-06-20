رفع 520 حالة إشغال طريق مخالفة بنطاق 4 مراكز فى البحيرة.. صور

البحيرة ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة، على ضرورة تكثيف الحملات المرورية اليومية، لرفع كافة الإشغالات المخالفة والمتعدية على الطريق لتيسير الحركه المرورية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

هذا وقد أسفرت الحملات التي نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عن رفع 520 حالة إشغال طريق مخالف تنوعت ما بين ثابت ومتحرك عبارة عن رفع

- 344 حالة إشغال طريق مخالف بنطاق شوارع دمنهور (عبد السلام الشاذلي - الجيش - الكوبري العلوي - الكورنيش)



- 90 حالة إشغال طريق مخالف بمركز ومدينة دمنهور بنطاق عدة شوارع بمركز ومدينة ايتاى البارود.



- 68 حالة إشغال طريق مخالف بنطاق شوارع شبراخيت و18 حالة مخالفة برشيد.



جانب من الحملة المكبرة (2)



جانب من الحملة المكبرة (3)



جانب من الحملة المكبرة (4)



جانب من الحملة المكبرة (5)



جانب من الحملة المكبرة (6)