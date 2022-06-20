رئيس الوزراء: تجربتنا العمرانية وضعت مصر علي الخريطة العالمية

كتب أحمد حسن

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن تجربة مصر العمرانية خلال السنوات الماضية وضعت مصر علي الخريطة العالمية، لافتا الي ان مصر تقف بجوار الدول العربية والافريقية لتحقيق خطط التنمية الخاصة بلادهم.

وأضاف الدكتور مصطفي مدبولي، خلال كلمته في ملتقي بناة مصر، أن مصر استطاعات القضاء علي اكبر ظاهرة تهدد حياة المواطنين وهي ظاهرة العشوائيات والمناطق الخطرة، كما حققت الدولة خلال الفترة الماضية مشروعات عديدة سكنية لخدمة محدودي الدخل، بالاضافة الي انشاء مدن جديدة لاستيعاب الزيادة السكنية .

وأوضح أن المشروع القومي للطرق والبنية التحتية ومترو الانفاق تلك المشروعات تقف شاهده علي انجازات مصر والمصريين خلال الفترة الماضية، ساهمت بشكل كبير في توفير فرص عمل وتقليل نسبة البطالة، بجانب مشروعات الكهرباء .

وقال إن مصر تنفذ مشروع القرن وهو مشروع مبادرة حياة كريمة ويمثل المشروع الأكبر علي مستوي العالم للنهوض بالريف المصري وسكان الريف، موضحا أن الجمهورية الجديدة ستمثل أولي الخطوات لوضع مصر في صدارة الدول الكبري .

وقال إن مصر تمتلك ذخيرة من المكاتب الاستشارية الكبري وشركات المقاولات الكبري التي اثبتت كفائتها داخل مصر وخارجها .