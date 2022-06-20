رئيس الوزراء الروسي: نتعرض وبيلاروسيا لحرب اقتصادية حقيقية

كتب أحمد عرفة

أكد رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، أن حربا اقتصادية حقيقية اندلعت ضد روسيا وبيلاروسيا، معربا عن ثقته في أن الدولتين ستواجهان هذا الضغط غير المسبوق من خلال الجهود المشتركة، وفقا لروسيا اليوم.

وشكر رئيس الوزراء الروسي ، بيلاروسيا على موقفها البناء بشأن الوضع حول أوكرانيا، متابعا: أننا نقاوم بشكل مشترك ضغوط العقوبات غير المسبوقة من الدول غير الصديقة، والتي يمكن مقارنتها بالحرب الاقتصادية الشاملة، وهدفها هو عزل روسيا وبيلاروسيا عن النظام المالي الدولي، وإبطاء التنمية الاقتصادية، وتقويض السيادة التكنولوجية لدولنا، ومفاقمة حياة مواطنينا.

وأعرب رئيس الوزراء الروسي عن ثقته في أننا سنقاوم هذا الضغط ونتيجة لذلك سنصبح أقوى، وسنتمكن معا من التغلب على تداعيات العقوبات الغربية، بما في ذلك من خلال تعميق الاندماج في دولة الاتحاد، وإطلاق المشاريع المشتركة، وتطوير سلاسل الإنتاج والخدمات اللوجستية، واستبدال الواردات.