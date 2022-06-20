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رئيس الوزراء: التجربة المصرية التنموية فى الـ8 سنوات الماضية تستحق أن تروى

الإثنين، 20 يونيو 2022 10:36 ص
رئيس الوزراء: التجربة المصرية التنموية فى الـ8 سنوات الماضية تستحق أن تروى مصطفى مدبولى
كتب أحمد عرفة

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أشاد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء بتجديد الثقة في مصر برئاسة الاتحاد الأفريقى لمنظمات مقاولى التشييد والبناء، حيث جدد الاتحاد الأفريقى خلال جلسة المنعقدة في 18 يونيو، الثقة في مصر رئيسا للاتحاد في دورته الجديدة .

وأضاف مصطفى مدبولى، خلال ملتقى بناة مصر، أن أعضاء الاتحاد اثنوا على دور مصر في إقامة الاتحاد وتفعيل استضافته لاجتماعات الأعضاء، موضحا أن التجربة المصرية التنموية في 8 سنوات الماضية تستحق أن تروى لما افرزته من مشروعات متعددة وضعت مصر على الخريطة العالمية في عدة قطاعات .

ولفت الدكتور مصطفى مدبولى، إلى أن مصر وهى تستكمل خططها التنموية في المحاور المتعددة تضع في الوقت نفسه خبراتها في القطاعات المختلفة رهن إشارة الأشقاء من الدول الأفريقية والعربية .

 


مصطفى مدبولى

مصر

التشييد

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