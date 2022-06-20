اليوم السابع
Ads
الإثنين، 20 يونيو 2022 04:26 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس الشيشان: وحدات الجيش الروسى تحرر المركز السكنى توشكوفكا فى لوجانسك

الإثنين، 20 يونيو 2022 03:33 م
رئيس الشيشان: وحدات الجيش الروسى تحرر المركز السكنى توشكوفكا فى لوجانسك رمضان قديروف
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف، أن وحدات الجيش الروسي والقوات المتحالفة معه، تمكنت من تحرير المركز السكني توشكوفكا بجمهورية لوغانسك الشعبية، وطرد القوات الأوكرانية منه، وفقا لروسيا اليوم.

وقال رئيس جمهورية الشيشان: "أعلن بطل روسيا زاميد شلايف قائد الوحدات المقاتلة في اتجاه لوغانسك، عن تحرير المركز السكني توشكوفكا من الأوكرانيين.

وفى وقت سابق أعلن مساعد وزير الداخلية في جمهورية لوجانسك الشعبية، فيتالي كيسيليوف، أنه تم تحرير قرية توشكوفكا الواقعة جنوبي مدينة سيفيرودونيتسك من القوات الأوكرانية.

وحسب موقع روسيا اليوم، قال كيسيليوف: "قرية توشكوفكا محررة".

وأضاف أنه انتهى اليوم الاثنين أيضا تحرير قرية ميتيولكينو من العسكريين الأوكرانيين.

ونقلت وكالة "تاس" السبت الماضي، عن مصدر في الشرطة الشعبية لجمهورية لوجانسك أن مقاتلي كتيبة "أيدار" القومية المتطرفة بمن فيهم قيادة الكتيبة استسلموا طوعا لعسكريي جمهورية لوجانسك في قرية ميتيولكينو في ضواحي سيفيرودونيتسك. وهذا ما أكده فيما بعد سفير جمهورية لوجانسك الشعبية في روسيا، روديون ميروشنيك.

 


روسيا

حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا وأوكرانيا

اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اسباب حرب روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب أوكرانيا

حرب روسيا على أوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الأوكرانية

الحرب العالمية الثالثة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة