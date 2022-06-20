رئيس الشيشان: بدء تحرير مدينة زولوتي بجمهورية لوغانسك

كتب أحمد عرفة

أكد رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف، أن عناصر فوج القوات الخاصة الشيشانية "أحمد"، باشروا مع القوات المتحالفة بتحرير قرية كاميشفاخي ومدينة زولوتي بجمهورية لوغانسك الشعبية، موضحا أنه سيتم بهذا الشكل، ضمان التقدم إلى ليسيتشانسك وهي المدينة الوحيدة في الجمهورية، الخاضعة لسيطرة القوات الأوكرانية، وفقا لروسيا اليوم.

وقال رئيس جمهورية الشيشان إن القوات الخاصة الشيشانية من فوج أحمد مع القوات الحليفة، بدأت بتحرير ضاحية مدينة زولوتي وقرية كاميشفاخي، وتقف ضدها في هذه المنطقة مجموعات نازية مختلفة، بما في ذلك من المرتزقة البولنديين. على الرغم من ذلك، نجحت قواتنا الخاصة في الاستيلاء على النقاط المهمة من الناحية الاستراتيجية والمضي قدما.

ولفت بدأت إلى أنه بالتوازي مع ذلك، يقوم العسكريون الروس بإجلاء المدنيين من المنطقة لأن العدو يحاول استخدامهم كدروع بشرية، متابعا: في المستقبل القريب، ستنجز قواتنا الخاصة تطهير كاميشفاخي بالكامل وكذلك مدينة زولوتي من النازيين الأوكرانيين ومن المرتزقة، وبالتالي ضمان تقدم قوات الحلفاء إلى ليسيتشانسك. للقيام بذلك، لدينا جميع الوسائل والفرص اللازمة التي نستخدمها بأقصى قدر ممكن.