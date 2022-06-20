خطوات التقدم لمسابقة التضامن ضمن حملة "جوازها قبل 18 يضيع حقوقها".. إنفوجراف

كتب ـ مدحت وهبة

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي، مسابقة يومية عبر منصتها التفاعلية الرقمية 1442، تبلغ قيمتها ألف جنيه تمنح لفائز واحد يوميا، وتنشر عبر الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وتدور أسئلتها حول المخاطر الصحية والتعليمية والاجتماعية والقانونية لزواج الأطفال.

"اليوم السابع" تنشر تقريرا معلوماتيا عن المسابقة.

يكون الاشتراك مجانياً في المسابقة، عن طريق إرسال كلمة "شارك" على رقم 1442 ويجيب المتسابق عن السؤال، وتعلن الوزارة عن الفائز يوميا بنظام القرعة الإلكترونية بين أصحاب الإجابات الصحيحة.

وتستمر الحملة 45 يوما، تحت شعار"جوازها قبل 18 يضيع حقوقها " بالتزامن مع بداية موسم الإجازات الصيفية الذى تكثر فيها هذه الممارسة، وتشمل أسئلة المسابقة معلومات عن الصحة الإنجابية، وصحة الأم والطفل، وغيرها من القضايا التى يتبناها برنامج وعي للتنمية المجتمعية، لمناهضة كافة أشكال الزواج الذى يتم قبل أن يتم أحد الزوجين أو كلاهما سن 18 سنة "، ويؤثر هذا الزواج سلباً على الحقوق الأساسية للأطفال المتزوجين في التعليم والصحة والنمو النفسي والبدني السليم، وإذا أثمر هذا الزواج أطفالاً، فإنه يؤثر سلباً على حقوق الأطفال المدنية والصحية والاجتماعية.

المسابقة تأتي ضمن حملة متكاملة أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي للقضاء على زواج الأطفال، تحت شعار "جوازها قبل 18 يضيع حقوقها"، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبمساهمة الاتحاد الأوروبي وسفارة المملكة المتحدة بالقاهرة ، في إطار عمل برنامج وعى للتنمية المجتمعية وفعاليات حملة الوزارة التى تجوب المحافظات تحت شعار "بالوعي مصر بتتغير للأفضل"، وتستهدف الفئات والأسر الأولى بالرعاية المستفيدة من برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" التى تصل إلى 4,1 مليون أسرة في كافة محافظات الجمهورية، وكذلك القرى والمراكز المستهدفة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وتقوم الوزارة بتكثيف جهود التوعية المجتمعية حول أكثر الممارسات الضارة في قرى الريف والمجتمعات المطورة الجديدة من أجل تغيير المفاهيم الخاطئة في بعض الممارسات الضارة ومنها زواج الأطفال وختان الإناث وحرمان الفتيات من التعليم، وذلك لضمان خروج تلك الأسر من دائرة الفقر بأبعاده المختلفة، اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً.

وإلى جانب المسابقة، ترسل المنصة التفاعلية المجانية للوزارة 1442 رسائل معلوماتية يومية حول زواج الأطفال، تحت عنوان "كل يوم معلومة"، ترسل رسالة نصية عبر الهاتف المحمول للأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة، والمرتبطة بقاعدة بيانات المنصة، حيث يبلغ عدد هذه الأسر نحو 4 ملايين و100 ألف أسرة، إلى جانب الكثير من الأسر التى تستفيد من برامج الحماية الاجتماعية بالوزارة، خاصة التى تعيش في قرى ومراكز المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، الذين استفادوا من خدمات حملة الوزارة"بالوعي مصر بتتغير للأفضل"، التى جابت قرى محافظات بني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج قبل شهور.

وبالتوازى مع المسابقة، تطلق الحملة فيديوهات وانفوجرافات وتنويهات للتوعية بأخطار زواج الأطفال عبر موقعها على فيسبوك، لفتح حوار مجتمعي حول أسباب هذه المشكلة وكيفية القضاء عليها، وتشمل الحملة الإعلامية شهادات واقعية لفتيات وسيدات يحكين ما تعرضن لهن وأطفالهن من مشكلات صحية وقانونية ومدنية واجتماعية، وما فقدنه من حقوق في استكمال تعليمهن، فضلا عن حرمانهن من طفولتهن.