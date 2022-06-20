اليوم السابع
Ads
الإثنين، 20 يونيو 2022 10:15 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

جوزيب بوريل: عواقب الحرب خطيرة للغاية على أوروبا والعالم

الإثنين، 20 يونيو 2022 09:56 ص
جوزيب بوريل: عواقب الحرب خطيرة للغاية على أوروبا والعالم جوزيب بوريل
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد جوزيب بوريل، مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى، أن روسيا ترتكب جريمة حرب في منعها تصدير القمح الأوكراني، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى، أن عواقب الحرب خطيرة للغاية بالنسبة لأوروبا والعالم.

وفى وقت سابق أعلن الجيش الأوكرانى، مقتل 33 ألفا و800 جندى روسى، منذ بدء العملية العسكرية.

 

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية - في بيان نقلته وكالة أنباء (يوكرنفورم) اليوم الاثنين، أن القوات الأوكرانية تمكنت من تدمير 1477 دبابة و3 آلاف و588 مركبة قتالية مصفحة و181 مروحية و601 طائرة بدون طيار و130 صاروخ كروز، مشيرة إلى أن قواتها نجحت في تدمير 2527 مركبة وخزانات وقود و14 سفينة حربية إلى جانب 55 وحدة من المعدات الخاصة، لافتة إلى أن القوات الروسية تكبدت، خلال اليوم الماضي، أكبر الخسائر في اتجاه مدينتي (باخموت) و(زابوريزهيا).

 

من ناحية أخرى، أفادت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية بمقتل شخصين وإصابة 6 آخرين جراء القصف الأوكراني لأراضي الجمهورية خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

وذكر مقر الدفاع الإقليمي لدونيتسك - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أنه في وقت سابق قُتل 7 مدنيين نتيجة قصف الجيش الأوكراني لأراضي الجمهورية.

 


روسيا

حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا وأوكرانيا

اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اسباب حرب روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب أوكرانيا

حرب روسيا على أوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الأوكرانية

الحرب العالمية الثالثة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة