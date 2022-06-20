جامعة سوهاج تستقبل طلاب من السعودية والأردن لتأهيلي الدكتوراه بتربية رياضية

استقبل الدكتور مصطفي عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، مجموعة من الطلاب الوافدين من دولتي المملكة العربية السعودية والمملكة العربية الأردنية، بحضور الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد عبدالله القائم بعمل عميد كلية التربية الرياضية، وذلك لتأديتهم امتحان تأهيلي الدكتوراه بالكلية.

ورحب رئيس الجامعة بالطلاب الوافدين، مؤكداً على أن إدارة الجامعة تقدم كافة التيسيرات للوافدين بمرحلة الدراسات العليا فيما يخص إجراءات التسجيل ومناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه، إلى جانب توفير كافة سبل الراحة لهم، وذلك في إطار حرص الجامعة على تعزيز العلاقات الثقافية والعلمية بين الجامعة ونظرائها بالدول العربية.

كما رحب الدكتور حسان النعماني، بالطلاب الوافدين لوجودهم على أرض جامعة سوهاج، موضحاً أنه تم فتح باب القيد للدكتوراه بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة بكلية التربية الرياضية، بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات، حيث تقدم لأداء تلك الاختبارات ٤ من الطلاب الوافدين من المملكة العربية السعودية، ووافد من المملكة الأردنية.

وقال الدكتور أحمد عبدالله، أنه تم عقد إمتحان عام وإمتحان تخصص وإمتحان مرتبط لطلاب تأهيلي الدكتوراه، تحت إشراف عميد الكلية ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، وذلك على مدار يومين وفي حالة إجتيازه يحق للطالب تسجيل درجة الدكتوراه بكلية التربية الرياضية.