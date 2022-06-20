تفاصيل مصرع عامل بيد جاره بسبب خلاف على 20 جنيها ثمن الخبز في الدقهلية

الدقهلية - مرام محمد

شهدت قرية المقاطعة التابعة لمركز السنبلاوين في محافظة الدقهلية، حادثا بشعا، بعد أن لقي عامل بمشروع توزيع الخبز على المنازل في قرية المقاطعة مصرعه، متأثرا بإصابته، جراء قيام جاره بضربه بشومة، ثم "كوريك" على رأسه، ما تسبب في إصابته بكسر بالجمجمة ووفاته في الحال، بسبب مطالبته جيرانه بتسديد مبلغ 20 جنيها ثمن الاشتراك في مشروع توزيع الخبز على المنازل.

وتبلغ لمأمور مركز شرطة السنبلاوين بالدقهلية من نقطة شرطة قرية المقاطعة، يفيد بقيام أحد الأشخاص بملاحقة عامل بجوار النقطة والتعدي عليه بالضرب، مما تسبب في إحداث إصابات خطيرة به، وجرى نقله إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة للعلاج، وفي وقت لاحق وصلت إشارة من المستشفى بوفاة المصاب.

وبالفحص، تبين إصابة أحمد محمود مصطفى، 27 سنة، على يد شخص يدعى "محمد ش. م"، محامي ومقيم بقرية المقاطعة مركز السنبلاوين، وذلك بعد خلاف على مبلغ 20 جنيها قيمة الاشتراك الشهري لمشروع توزيع الخبز بالقرية.

وبتقنين الإجراءات تمكنت مباحث السنبلاوين من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتي أمرت بحبس المتهم، وتم إيداع جثة المجني عليه مشرحة مستشفى المنصورة الدولي وانتداب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية للمتوفي.