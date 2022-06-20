"تعليم بورسعيد": 4 آلاف و912 طالبا وطالبة يؤدون امتحان الثانوية بالمحافظة

أكد الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، خلال تصريحات صحفية أن طلاب الشهادة الثانوية العامة سيؤدون امتحان نهاية العام الدراسى 2021 / 2022، صباح اليوم الاثنين، من خلال 15 لجنة امتحانية.
وقال وكيل الوزارة بإنه تم تجهيز اللجان الامتحانية لتهيئة المناخ اللازم للطلاب، وتم تعقيمها بالتعاون مع أجهزة المحافظة المعنية، لافتا إلى أن جميع اللجان مؤمنة بمعرفة أجهزة الشرطة المدنية، وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن بورسعيد وهيئة الإسعاف المصرية.
وأضاف أكرم أن إجمالى عدد طلاب الشهادة الثانوية العامة بالمحافظة هو 4912 طالبا وطالبة منهم 2729 من البنات و 2183 من البنين موزعين على الشعب بواقع 1906 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية، و1091 طالبا وطالبة بالشعبة العلمى رياضيات، و 1915 طالبا وطالبة بالشعبة العلمى علوم.
وتابع: أن تعليم بورسعيد قد شكل اللجنة الثلاثية وغرفة عمليات مركزية للتواصل الدائم على مدار الساعة مع كل رؤساء اللجان لحصر البيانات الخاصة بالطلاب، وسرعة التدخل حال حدوث أى طارئ أومشكلات من شأنها أن تخل أو تعطل العملية الإمتحانية.
وفى ذات السياق الدكتور أكرم إلى أن كل اللجان الإمتحانية فى بورسعيد مراقبة بالكاميرات بواسطة غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم تحسبا لرصد أى محاولات للغش أو حدوث أى تجاوزات قد تخل بأعمال الإمتحانات.
وناشد الطلاب بعدم إصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان طبقا لقرارات وزارة التربية والتعليم.
وأشار وكيل الوزارة أن تعليم بورسعيد قام بتجهيز 9 إستراحات تجهيزا فندقيا لاستقبال رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين وعددهم 1012 فردا فضلا عن تخصيص 6 إستراحات منها للرجال و 3 للسيدات تم توزيعهم بعناية لتخدم النطاق الجغرافى لكل اللجان الإمتحانية داخل وخارج المحافظة.
وناشد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الثانوية العامة بالحفاظ على كتيب المفاهيم الخاص بكل مادة، حيث أنه سيتم توزيعه عليهم داخل اللجنة، مشيرا إلى عدم الكتابة عليه أو داخله وتسليمه للملاحظين بعد انتهاء الإمتحان يوميا، لافتا إلى أنه غير مسموح للطالب بالخروج بكتيب المفاهيم من اللجنة.
ومن جهة أخرى شدد أكرم على ضرورة تنبيه الطلاب بعدم الكتابة على ورقة الإجابة البابل شيت" مع التأكد من أن الطالب قد قام بتسجيل بياناته مثل الإسم ورقم الجلوس عليها وعلى كراسة الأسئلة بالقلم الجاف لضمان الشفافية .
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