"تعليم بورسعيد": 4 آلاف و912 طالبا وطالبة يؤدون امتحان الثانوية بالمحافظة

بورسعيد محمد فرج

أكد الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، خلال تصريحات صحفية أن طلاب الشهادة الثانوية العامة سيؤدون ‏امتحان نهاية العام الدراسى 2021 / 2022، صباح اليوم الاثنين، من خلال 15 لجنة امتحانية.

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وقال وكيل الوزارة بإنه تم تجهيز اللجان الامتحانية لتهيئة المناخ اللازم للطلاب، وتم تعقيمها بالتعاون مع أجهزة المحافظة ‏المعنية، لافتا إلى أن جميع اللجان مؤمنة بمعرفة أجهزة الشرطة المدنية، وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن بورسعيد وهيئة الإسعاف المصرية.‏

وأضاف أكرم أن إجمالى عدد طلاب الشهادة الثانوية العامة بالمحافظة هو 4912 طالبا وطالبة منهم 2729 من البنات و 2183 من البنين ‏موزعين على الشعب بواقع 1906 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية، و1091 طالبا وطالبة بالشعبة العلمى رياضيات، و 1915 طالبا وطالبة بالشعبة ‏العلمى علوم.‏

وتابع: أن تعليم بورسعيد قد شكل اللجنة الثلاثية وغرفة عمليات مركزية للتواصل الدائم على مدار الساعة مع كل رؤساء اللجان لحصر ‏البيانات الخاصة بالطلاب، وسرعة التدخل حال حدوث أى طارئ أومشكلات من شأنها أن تخل أو تعطل العملية الإمتحانية.‏

وفى ذات السياق الدكتور أكرم إلى أن كل اللجان الإمتحانية فى بورسعيد مراقبة بالكاميرات بواسطة غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم تحسبا لرصد أى ‏محاولات للغش أو حدوث أى تجاوزات قد تخل بأعمال الإمتحانات.

وناشد الطلاب بعدم إصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان طبقا لقرارات ‏وزارة التربية والتعليم.‏

وأشار وكيل الوزارة أن تعليم بورسعيد قام بتجهيز 9 إستراحات تجهيزا فندقيا لاستقبال رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين وعددهم 1012 فردا ‏فضلا عن تخصيص 6 إستراحات منها للرجال و 3 للسيدات تم توزيعهم بعناية لتخدم النطاق الجغرافى لكل اللجان الإمتحانية داخل وخارج ‏المحافظة.‏

وناشد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الثانوية العامة بالحفاظ على كتيب المفاهيم الخاص بكل مادة، حيث أنه سيتم توزيعه ‏عليهم داخل اللجنة، مشيرا إلى عدم الكتابة عليه أو داخله وتسليمه للملاحظين بعد انتهاء الإمتحان يوميا، لافتا إلى أنه غير مسموح للطالب بالخروج ‏بكتيب المفاهيم من اللجنة‎.‎

ومن جهة أخرى شدد أكرم على ضرورة تنبيه الطلاب بعدم الكتابة على ورقة الإجابة البابل شيت" مع التأكد من أن الطالب قد قام بتسجيل بياناته مثل ‏الإسم ورقم الجلوس عليها وعلى كراسة الأسئلة بالقلم الجاف لضمان الشفافية .