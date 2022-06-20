تعليم المنوفية: تظلمات الإعدادية مستمرة حتى نهاية الشهر الجارى

المنوفية - فريق المحافظات

أكدت الدكتورة أمانى قرنى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، أن إجراءات قبول التظلمات بالدرجات فى الشهادة الإعدادية يتم على قدم وساق من اجل الوصول إلى العدالة الكاملة بين كل المتقدمين .

وأضافت قرنى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن التظلمات مستمرة والحصر النهائي لم يتم حتى الآن، مشيرة إلى أن التظلمات أقل بكتير من الفصل الدراسي الأول، مشيرة إلى أنهم مستمرون فى استقبال الطلبات حتى نهاية الشهر الجارى .

وأضافت وكيل الوزارة أنه تم الانتهاء من تجهيز 108 لجنة امتحانية على مستوى الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة لاستقبال 34 ألفا و521 طالبا وطالبة ، فضلا عن فرش وتجهيز 22 استراحة لاستضافة المعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات، بمعدل استراحتين بكل إدارة، مشيرة إلى أنه تم مراجعة كافة التعليمات والضوابط الصادرة من وزارة التربية والتعليم لضمان انتظام سير العملية الإمتحانية بكافة اللجان .

كما أكدت قرنى، على أنه تم التأكيد على مراجعة مركز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة واستعراض كافة التعليمات والضوابط المنظمة وتم الانتهاء من توزيع الأدوار ووضع خطة عمل وتوضيح مهام ومسئولية كل عضو لضمان خروج العملية الامتحانية بالشكل اللائق.