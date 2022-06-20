تعرف على أعداد السيارات النقل المرخصة خلال مايو 2022

كتبت : أمانى سمير

كشف تقرير صادرعن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات عن شهر مايو 2022، أن عدد سيارات النقل الذي صدر لها الوثائق التأمينية بلغت حوالي 37 سيارة نقل موديل 2020 و168 سيارة نقل موديل 2021، و1732 موديل 2022 و692 سيارة نقل موديل 2023 .

تأتى فى المقدمة سيارات شيفورلية النقل بحوالي 1764سيارة، وفى المركز الثانى نيسان 214 سيارة، وفى المركز الثالث سوزوكى 130 سيارة، وفى المركز الرابع إيسوزو 124 سيارة المركز الخامس مرسيدس 65 سيارة.

يذكر أن سيارات النقل الذي بلغ عدد الوثائق التأمينية لها خلال شهر أبريل 2022، حوالي 4265 سيارة نقل من بينها 43 سيارة نقل موديل 2019، و86 سيارة نقل موديل 2020، و1077 سيارة نقل موديل 2021، و305 موديل 2022.