البحيرة - ناصر جودة

قررت الدائرة الثامنة إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم، رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي، والمستشار محمد رزق مرعي، وأمانة سر كلا من أشرف حسن ومحمد صبحي، تأجيل محاكمة أحد المتهمين بقضية خلية المفرقعات بمدينة السادات والتي تشمل خمسة متهمين من قاطني مدينة السادات حازوا أسلحة وذخائر ومواد مفرقعة وما في حكمها احتوت على مادتي كلورات البوتاسيوم ومفرقعات الكلورات مخلوط بالبارود الأسود وخليط مادة نترات البوتاسيوم والفحم ومادة كلورات البوتاسيوم ، وذلك دون الحصول عل ترخيص بذلك من الجهة المختصة بقصد استعمالهم في نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، لجلسة اليوم الأول من الدور المقبل كطلب الدفاع للإطلاع والاستعداد للمرافعة مع استمرار حبس المتهم لذات الجلسة .

كانت قضت الدائرة الثامنة إرهاب بمجمع محاكم وادي النطرون، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة، وعضوية المستشار عبدالرحمن صفوت الحسيني، والمستشار ياسر عكاشة المتناوي، والمستشار محمد مرعي، وأمانة سر أشرف حسن، ومحمد صبحي، بجلسة اليوم في القضية المعروفة إعلاميا بخلية مجموعة الردع التابعة لتنظيم داعش، بمعاقبة المتهم الأول (الخامس بأمر الإحالة) والمتهم الثانى (الخامس عشر بأمر الإحالة) والمتهم الثالث (السابع عشر بأمر الإحالة)، بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات عما أسند إليهم وألزمتهم المصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات.

وتتضمن القضية عدد سبعة عشر متهما وفقا لأمر الإحالة، وكانت قد صدرت ضدهم جميعا أحكاما غيابية، وتم إلقاء القبض على المتهمين الثلاثة وعرضهم على المحكمة التي قضت بحكمها السالف، وقد أقر المتهمين بالتحقيقات باعتناقهم أفكارا جهادية قوامها الخروج على الحاكم بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية واعتناقهم أفكار تنظيم داعش وترتيب إجراءات السفر إلى سوريا وتركيا والسودان للالتحاق بالتنظيم .

كذلك تضمنت اعترافات المتهمين بالتحقيقات تأسيس مجموعة الردع المسلحة التابعة لتنظيم داعش لتولي تنفيذ أعمال عدائية ضد العاملين بالقوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة والكنائس .



هيئة المحكمة (1)



هيئة المحكمة (2)







