اليوم السابع
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القبض على المتهمين بالتنقيب عن الآثار داخل منزل فى العياط

الإثنين، 20 يونيو 2022 11:09 م
القبض على المتهمين بالتنقيب عن الآثار داخل منزل فى العياط التنقيب عن الآثار ـ أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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يجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة تحريات فى واقعة تورط عدد من الأشخاص فى التنقيب عن الآثار داخل منزل بإحدى قرى العياط، وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، بعد تسبب الحفر فى حدوث هبوط أرضى بالشارع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد تنقيب عدد من الأشخاص عن الآثار داخل منزل بإحدى قرى العياط.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم ضبط المتهمين، وعثر على حفرة عميقة بالمنزل، وأدوات تستخدم فى الحفر والتنقيب.

وتبين من خلال المعاينة، وجود هبوط أرضى ناتج عم الحفر، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

 


التنقيب عن الآثار

العياط

امن الجيزة

هبوط ارضي



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