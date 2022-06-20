اليوم السابع
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الفرحة تكسو وجوه طلاب الثانوية العامة بالبحيرة بعد امتحان الدين والوطنية.. لايف

الإثنين، 20 يونيو 2022 02:34 م
الفرحة تكسو وجوه طلاب الثانوية العامة بالبحيرة بعد امتحان الدين والوطنية.. لايف الفرحة تكسو وجوه طلاب الثانوية العامة بالبحيرة
البحيرة- ناصر جودة

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شهدت امتحانات الثانوية العامة بالبحيرة حالة من الفرحة الغامرة بين الطلاب  بعد أداء امتحان اليوم الأول فى مادتى التربية الدينية والوطنية، وأكد الطلاب على سهولة الامتحانات ووجود وقت كاف للإجابة على كافة الأسئلة.
 
 
ويبلغ  إجمالي اعداد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة بنطاق المحافظة هذا العام الدراسى  33 ألف و408 طالب وطالبة بينهم 9138 للشعبة الأدبية و21 ألف و924 علمي علوم و2346 علمي رياضة موزعين على 109 لجنة بنطاق 18 إدارة تعليمية علي مستوي المحافظة.
 
عدسة اليوم السابع رصدت فى بث مباشر عبر منصاتها الإليكترونية  انطلاق امتحانات الثانوية العامة بالبحيرة
 
وكانت   امتحانات الثانوية العامة قد انطلقت اليوم   بمحافظة البحيرة  وسط إجراءات أمنية  واحترازية مشددة.
 
 وتوافد الطلاب على لجان الامتحانات منذ الصباح الباكر لتأدية مادتى التربية الدينية  والوطنية.
 
من جانبه وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة  القيادات التنفيذي بمتابعة أعمال الامتحانات أولا بأول واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير وانتظام الامتحانات.
 
كما شدد محافظ البحيرة  على ضرورة قيام  رؤساء المـدن بتجهيز شـوادر بالفراشة اللازمـة أمـام مـقـار اللجان ونظافه الشوارع المحيطه بتلك المدارس وقیام مشروع مواقف السيارات الأجرة بدمنهور بإعداد خطة لتوزيع السيارات الأجرة على الخطوط ذات الكثافة العاليه بما يفي بإحتياجات كل مركز وقيام  إدارة مرور البحيرة بالسماح لسيارات الأجرة بالسير داخل نطاق الوحدات المحلية وخارجها خلال امتحانات الثانوية العامة للتيسير على الطلاب وذلك بعد تعديل خطوط السير بالتنسيق مع رؤساء المدن ومشروع المواقف.
 
فيما  أكد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم، إنه تم مراجعة جاهزية كافة المدارس من حيث الأثاث والإنارة والمياه والأمن والنظافة والإجراءات الاحترازية وتم الانتهاء من تجهيز الاستراحات التى خصصتها المديرية لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والمعاونين المنتدبين للعمل بلجان الامتحانات بالمحافظة 
 
مضيفا أنه تم التشديد على مشرفى الاستراحات بتذليل كافة العقبات والعمل على توفير الإقامة المريحة اللائقة بمكانة المعلمين ومراعاة قرب موقعها من لجان الامتحانات.

 


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