اليوم السابع
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أكرم القصاص
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العاملين في السكك الحديدية ببريطانيا: إضرابات القطارات قد تمتد حتى الخريف

الإثنين، 20 يونيو 2022 02:00 ص
العاملين في السكك الحديدية ببريطانيا: إضرابات القطارات قد تمتد حتى الخريف قطار بريطانيا
أ ش أ

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حذر رئيس رابطة العاملين في السكك الحديدية البريطانية مايك لينش من أن إضرابات القطارات قد تمتد حتى الخريف.

وقال لينش إن النقابات لا تتطلع إلى حل وسط، بعد أن فشلت المفاوضات مع رؤساء شركة السكك الحديدية في إحراز تقدم خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وذكرت صحيفة "إيفيننج ستاندارد" البريطانية أنه سيتم تنظيم سلسلة من الإضرابات في شبكة السكك الحديدية و13 من مشغلي القطارات أيام الثلاثاء والخميس والسبت المقبلة، وسط خلاف مستمر حول الرواتب والمعاشات التقاعدية.

كما ستنظم رابطة العاملين في السكك الحديدية واتحاد العاملين "يونايت" أيضًا مسيرة في مترو أنفاق لندن يوم الثلاثاء.

وأضاف لينش أن الجمهور قد يضطر إلى قبول الاضطراب التي تمتد إلى ما بعد الصيف، متابعًا أنه "لا يبدو أن هناك الكثير من الأدلة في الوقت الحالي على أن الأمور قد تسير بأي طريقة أخرى".

 


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