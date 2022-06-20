الصحة اللبنانية: تسجيل أول إصابة بجدرى القرود

كتب أحمد عرفة ووكالات

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، عن تسجيل أول إصابة بجدري القرود، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قالت منظمة الصحة العالمية، إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بمرض جدري القردة حتى منتصف يونيو الجاري بلغت 2103 حالات وحالة واحدة محتملة بما في ذلك حالة وفاة، في 42 دولة عضو عبر خمسة مناطق تابعة لمنظمة الصحة العالمية (أقاليم الأمريكتين وإفريقيا وأوروبا وشرق البحر الأبيض المتوسط وغرب المحيط الهادئ).

وأشارت المنظمة - في أخر تحديث لها حول تطورات انتشار مرض جدري القردة السبت - إلى أن تأكيد حالة واحدة من جدري القردة في بلد ما يعتبر تفشيا، موضحة أن الظهور غير المتوقع لجدري القردة في عدة مناطق في ظل الغياب الأولي للروابط الوبائية بالمناطق التي أبلغت تاريخيا عن وجود الجدري يشير إلى أنه ربما كان هناك حالات انتقال غير مكتشفة لبعض الوقت.