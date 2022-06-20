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السفارة السعودية تطلق هاشتاج #ولي_العهد_في بلده_الثاني_مصر.. فيديو

الإثنين، 20 يونيو 2022 09:26 م
السفارة السعودية تطلق هاشتاج #ولي_العهد_في بلده_الثاني_مصر.. فيديو الرئيس السيسي والأمير محمد بن سلمان
إيمان حنا

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أطلقت سفارة المملكة العربية السعودية فى القاهرة هاشتاج #ولي_العهد_فى بلده_الثاني_مصر على حساباتها الرسمية فى منصات التواصل الاجتماعى احتفاءً بزيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولى العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لمصر.

 

وكان الديوان الملكى السعودى قد أعلن منذ قليل أنولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان غادر أراضى المملكة فى زيارة يبدأها اليوم؛ إلى كل من مصر والأردن وتركيا ويلتقى بزعماء الدول الثلاث، وفق بيان صادر عن الديوان الملكى السعودى نشرته وكالة واس.

 

 جاء فى نص البيان أنه " بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وانطلاقاً من حرصه على التواصل وتعزيز العلاقات بين المملكة والدول الشقيقة فى المجالات كافة، واستجابة للدعوات المقدمة للأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، فقد غادر لزيارة كل من (جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية تركيا) حيث سيلتقى سموه خلال هذه الزيارات بقادة هذه الدول، لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها فى مختلف المجالات، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

 

 

الامير محمد بن سلمان يزور مصر

السعودية ومصر

محمد بن سلمان

زيارة محمد بن سلمان لمصر



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