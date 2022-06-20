السجن المشدد 3 سنوات لـ3 متهمين بإحداث عاهة مستديمة لمواطن في حلوان

كتب أحمد حسني

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار علاء شوقي، بمعاقبة 3 متهمين بينهم شقيقان، تعدوا بالضرب على مواطن بالطوب، فسببوا له عاهة مستديمة بعينه اليمني في حلوان، بالسجن المشدد 3 سنوات.

عقدت جلسة المحاكمة برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقى، وعضوية المستشارين عماد الدين عيسى الخولى، ومصطفى حسن أبو قورة الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر محمد طه وعبد المسيح فل.

وكشف أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، بأنهم بدائرة قسم شرطة حلوان، أحدثوا عمدا بالمجني عليه الإصابات الموصوفه بتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق، والتي تخلف منها حدوث عاهة مستديمة، قدرت بحوالي خمسة وثلاثين بالمائة، بأن قام الأول بالتعدي عليه ضرباً باستخدام سلاح أبيض (قالب طوبا موضوع الاتهام التالي، استقرت بالعين اليمن للمجني عليه حال قيام المتهمين الثاني والثالث بشل مقاومته وتواجدوا على مسرح الجريمة للشد من أزره على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أحرز المتهمون سلاحا أبيض وقالب طوب بغير مسوغ من الضرورة المهنية أوالحرفية يسمح لهم بحيازته أو احرازه.