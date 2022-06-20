الخارجية السورية: محاولات تصفية القضية الفلسطينية مصيرها الفشل

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أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين السوري الدكتور بشار الجعفري، موقف بلاده الثابت من كون القضية الفلسطينية هي القضية المركزية وعن استمرار دعمها لنضال الشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه المغتصبة، مشددا على أن هذه الحقوق مصانة قانونياً ولا تسقط بالتقادم، وأن كل محاولات تصفية القضية الفلسطينية مآلها الفشل.



وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن ذلك جاء خلال لقاء الجعفري، مع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد أبو هولي، وسفير دولة فلسطين في سوريا سمير الرفاعي، حيث تم بحث المستجدات في الأراضي الفلسطينية المحتلة وأوضاع اللاجئين الفلسطينيين في سوريا وفي الدول المضيفة.



من جانبه.. أعرب أبو هولي عن امتنانه لمواقف سوريا المبدئية الداعمة للشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف، موضحا أن صمود سوريا في حربها ضد التنظيمات الإرهابية أسهم في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني وفي حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين في المحافل والأوساط الدولية.