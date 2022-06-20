الأمن الوطنى العراقى يضبط قطعا أثرية ومخطوطات تاريخية نادرة بثلاث محافظات

أ.ش.أ

تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني العراقي، من ضبط قطع أثرية ومخطوطات نادرة في ثلاث محافظات.

وأوضح إعلام الجهاز في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم الإثنين، أن مفارز الأمن الوطني العراقي تمكنت من القبض على شخصين يعملان في تجارة الآثار، الأول في جانب الرصافة بحوزته 5 قطع أثرية على شكل تماثيل فرعونية، والثاني في جانب الكرخ بحوزته قطعة ذهبية نادرة.

وأضاف أن مفارز الجهاز في محافظة المثنى تمكنت من إلقاء القبض على متهمين اثنين آخرين يقومان بتهريب الآثار، وضبطت بحوزتهما مخطوطتين نادرتين للتوراة والإنجيل مذهبة ومرصعة بالأحجار الكريمة، مشيرا إلى أن المفارز تمكنت من إلقاء القبض على متهمين اثنين في محافظة البصرة وبحوزتهما مخطوطة أثرية قديمة مكتوبة بالذهب الخالص.

وأكد أنه تم مصادرة جميع القطع الأثرية بالإضافة إلى الأسلحة التي ضبطت مع المتهمين وإحالتهم جميعاً مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة.