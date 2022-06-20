الأمن الفيدرالية الروسى يحتجز مواطنا إستونيا يجمع معلومات عن أفراد الأمن

كتب أحمد عرفة

أعلن المكتب الصحفي لدائرة هيئة الأمن الفيدرالية بمقاطعة مورمانسك الروسية أن أفراد الهيئة احتجزوا إستونيا كان ينوي بطلب من استخبارات بلاده جمع معلومات عن أفراد الأمن الروس، وفقا لروسيا اليوم.

وقال المكتب الصحفي لدائرة هيئة الأمن الفيدرالية بمقاطعة مورمانسك الروسية : أحبط أفراد دائرة هيئة الأمن الفدرالية الروسية في مقاطعة مورمانسك نتيجة مجموعة من إجراءات البحث التي أجروها، أعمال مواطن إستوني ولد في عام 1986 وكان يعلن عن نيته لتنفيذ المهام التي طرحها أمامه موظفوا استخبارات الدولة المذكورة بشأن جمع معلومات حول عمال جهاز الأمن الفدرالي الروسي الذين يوجد لديهم الوصول إلى سر الدولة وكذلك الأشخاص المتعاونين سريا معهم، من أجل إلحاق أضرار بأمن الاتحاد الروسي.

وأوضح المكتب الصحفي لدائرة هيئة الأمن الفيدرالية بمقاطعة مورمانسك الروسية أن أعمال الجاسوس المشتبه به كانت تخلق ظروفا لارتكاب جريمة وفق المادة رقم 276 "التجسس" للقانون الجنائي الروسي، وتم تحذير المحتجز رسميا بشأن عدم جواز الأعمال التي تخلق ظروفا للتجسس. واعترف المحتجز نفسه بأنه يعد عميلا أجنبيا وكان يقوم خلال فترة زمنية طويلة بتنفيذ المهام التي تلقاها من ممثلين إستونيين في أراضي بلاده وأراضي الدول الأوروبية الأخرى وكذلك الأراضي الروسية.