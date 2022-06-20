اليوم السابع
Ads
الإثنين، 20 يونيو 2022 02:52 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الأمن الفيدرالية الروسى يحتجز مواطنا إستونيا يجمع معلومات عن أفراد الأمن

الإثنين، 20 يونيو 2022 01:38 م
الأمن الفيدرالية الروسى يحتجز مواطنا إستونيا يجمع معلومات عن أفراد الأمن الشرطه الروسيه
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن المكتب الصحفي لدائرة هيئة الأمن الفيدرالية بمقاطعة مورمانسك الروسية أن أفراد الهيئة احتجزوا إستونيا كان ينوي بطلب من استخبارات بلاده جمع معلومات عن أفراد الأمن الروس، وفقا لروسيا اليوم.

وقال المكتب الصحفي لدائرة هيئة الأمن الفيدرالية بمقاطعة مورمانسك الروسية : أحبط أفراد دائرة هيئة الأمن الفدرالية الروسية في مقاطعة مورمانسك نتيجة مجموعة من إجراءات البحث التي أجروها، أعمال مواطن إستوني ولد في عام 1986 وكان يعلن عن نيته لتنفيذ المهام التي طرحها أمامه موظفوا استخبارات الدولة المذكورة بشأن جمع معلومات حول عمال جهاز الأمن الفدرالي الروسي الذين يوجد لديهم الوصول إلى سر الدولة وكذلك الأشخاص المتعاونين سريا معهم، من أجل إلحاق أضرار بأمن الاتحاد الروسي.

وأوضح المكتب الصحفي لدائرة هيئة الأمن الفيدرالية بمقاطعة مورمانسك الروسية أن أعمال الجاسوس المشتبه به كانت تخلق ظروفا لارتكاب جريمة وفق المادة رقم 276 "التجسس" للقانون الجنائي الروسي، وتم تحذير المحتجز رسميا بشأن عدم جواز الأعمال التي تخلق ظروفا للتجسس. واعترف المحتجز نفسه بأنه يعد عميلا أجنبيا وكان يقوم خلال فترة زمنية طويلة بتنفيذ المهام التي تلقاها من ممثلين إستونيين في أراضي بلاده وأراضي الدول الأوروبية الأخرى وكذلك الأراضي الروسية.

 


روسيا

حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا وأوكرانيا

اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اسباب حرب روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب أوكرانيا

حرب روسيا على أوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الأوكرانية

الحرب العالمية الثالثة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة