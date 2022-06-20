استئناف تدريبات مشروع اللقاءات الرياضية للفتيات خماسى كرة قدم بجنوب سيناء

استأنفت مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء مشروع اللقاءات الرياضية للفتيات خماسى كرة القدم تحت شعار (1000 بنت 1000 حلم) والمقام على ملاعب الاستاد الرياضى.

وأعلنت مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، أن مشروع "ألف بنت ألف حلم" ينفذ بالتعاون مع المجلس الثقافى البريطانى من خلال إقامة اللقاءات الرياضية للفتيات فى خماسى كرة القدم، كما تم انشاء 51 مركزا وتخريج عدد من المدربين الحاصلين على دورة "بريميير سكيلز".

تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وأشراف محمد فتحى توفيق وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء.