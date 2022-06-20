ارتياح بين طلاب ثانوية عامة ببورسعيد بعد أداء امتحان الدين والوطنية.. لايف

وسادت حالة من الارتياح وردود أفعال طيبة لدي طلاب لجنة مدرسة الثانوية العسكرية ببورسعيد، وقالوا : "الإمتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط والأمور تسير بشكل طيب في أول الأيام".

كان طلاب مدرسة بورسعيد الثانوية العسكرية، توافدوا على لجنتهم بنطاق حي العرب، وسط كردونات أمنية وإجراءات مشددة من الكشف عن الأجهزة الإلكترونية وغيرها.

ومن جانبه أكد الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، أن تعليم بورسعيد قام بتجهيز اللجان الإمتحانية لتهيئة المناخ اللازم للطلاب وتم تعقيمها بالتعاون مع أجهزة المحافظة ‏المعنية، لافتا إلى أن جميع اللجان مؤمنة بمعرفة أجهزة الشرطة المدنية وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن بورسعيد وهيئة الإسعاف المصرية.‏

وأوضح الدكتور أكرم، أن إجمالى عدد طلاب الشهادة الثانوية العامة بالمحافظة هو 4912 طالبا وطالبة منهم 2729 من البنات و 2183 من البنين ‏موزعين على الشعب بواقع 1906 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية و 1091 طالبا وطالبة بالشعبة العلمى رياضيات و 1915 طالبا وطالبة بالشعبة ‏العلمى علوم.‏

وذكر وكيل الوزارة أن تعليم بورسعيد، قد شكل اللجنة الثلاثية وغرفة عمليات مركزية للتواصل الدائم على مدار الساعة مع كل رؤساء اللجان لحصر ‏البيانات الخاصة بالطلاب وسرعة التدخل حال حدوث أى طارئ أو مشكلات من شأنها أن تخل أو تعطل العملية الإمتحانية.‏

وأشار إلى أن، كل اللجان الإمتحانية فى بورسعيد مراقبة بالكاميرات بواسطة غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم تحسبا لرصد أى ‏محاولات للغش أو حدوث أى تجاوزات قد تخل بأعمال الإمتحانات مناشدا الطلاب بعدم إصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان طبقا لقرارات ‏وزارة التربية والتعليم.‏

وقال "حسن"، إن تعليم بورسعيد قام بتجهيز 9 إستراحات تجهيزا فندقيا لاستقبال رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين وعددهم 1012 فردا ‏موضحا أنه تم تخصيص 6 إستراحات منها للرجال و 3 للسيدات تم توزيعهم بعناية لتخدم النطاق الجغرافى لكل اللجان الإمتحانية داخل وخارج ‏المحافظة.‏

وناشد الدكتور أكرم حسن، الطلاب المتقدمين لأداء إمتحانات الشهادة الثانوية العامة بالحفاظ على كتيب المفاهيم الخاص بكل مادة حيث أنه سيتم توزيعه ‏عليهم داخل اللجنة، مشيرا إلى عدم الكتابة عليه أو داخله وتسليمه للملاحظين بعد انتهاء الإمتحان يوميا لافتا إلى أنه غير مسموح للطالب بالخروج ‏بكتيب المفاهيم من اللجنة‎.‎

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة تنبيه الطلاب بعدم الكتابة على ورقة الإجابة (البابل شيت) مع التأكد من أن الطالب قد قام بتسجيل بياناته مثل ‏الإسم ورقم الجلوس عليها وعلى كراسة الأسئلة بالقلم الجاف لضمان الشفافية متمنيا لكل الطلاب النجاح والتفوق وللقائمين على الإمتحانات ‏بالتوفيق والسداد.‏‎ ‎