اليوم السابع
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ارتياح بين طلاب الثانوية العامة بكفر الشيخ بعد أداء امتحان الدين والوطنية

الإثنين، 20 يونيو 2022 01:56 م
ارتياح بين طلاب الثانوية العامة بكفر الشيخ بعد أداء امتحان الدين والوطنية ارتياح بين طلاب الثانوية العامة بكفر الشيخ بعد أداء امتحان الدين والوطنية
كفر الشيخ - محمد سليمان

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رصدت عدسة اليوم السابع،فرحة الطالبات بمدرسة الشهيد هشام بركات الثانوية للبنات،بمدينة كفر الشيخ، بسهولة مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية،داعين الإله لن تكون بقية الامتحانات في هذا المستوى.
 
قالت مريم محمد،طالبه،الحمد لله مستوى الامتحان في مادة التربية الدينية والوطنية متوسط،وسهل وعدد من أسئلة مادة التربية الوطنية،غير مباشرة،ولكن الامتحان في مجمله سهل.
 
وقالت نهاد عبدالله، أنها تعتبر مستوى الامتحان في التربية الدينية والوطنية مبشر بالخير،وتتمنى ان تكون الامتحانات المقبلة سهلة أن شاء الله،مؤكده أنها تتمنى أن تلتحق بكلية الطب.


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