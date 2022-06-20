اتحاد النقل الجوى يتوقع عودة قطاع الطيران إلى الربحية فى 2023

وكالات

اعتبر اتحاد النقل الجوي الدولي (اياتا) الإثنين أن العودة إلى الربحية ستكون "في متناول اليد" في 2023، متوقعا وصول نسبة المسافرين هذا العام إلى 83% من مستويات قبل أزمة جائحة كورونا.

وحسب موقع فرانس 24، أشار الاتحاد في تقرير صادر على هامش اجتماعاته السنوية إلى أنه لا يزال من المتوقع أن يخسر القطاع 9.7 مليارات دولار بشكل تراكمي هذا العام، لكنه سيكون "تحسناً هائلاً" بعد خسارة 137.7 مليار دولار في 2020 و42.1 مليار دولار في 2021.

ورأى الاتحاد إن "الربحية على مستوى القطاع في 2023 تبدو في متناول اليد مع توقعات بأن تحقق (شركات الطيران) في أمريكا الشمالية أرباحا بقيمة 8.8 مليار دولار في 2022".

وبحسب البيان فإن "الطلب الكامن المتزايد ورفع قيود السفر في غالبية الأسواق وانخفاض نسبة البطالة في معظم البلدان (..) تغذي عودة الطلب الذي سيشهد عودة نسبة المسافرين إلى 83% من مستويات ما قبل الجائحة".

وقال المدير العام للاتحاد ويلي والش إن "شركات الطيران مرنة. الناس يسافرون بأعداد أكبر من أي وقت مضى. ويعمل الشحن بشكل جيد على خلفية تزايد عدم اليقين الاقتصادي".