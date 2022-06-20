إيطاليا تعلن حالة الكوارث في إقليم "لاتسيو" بسبب الجفاف

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أُعلنت حالة الكوارث في إقليم "لاتسيو" الإيطالي، اليوم الاثنين، بسبب موجة جفاف تضرب الإقليم الواقع وسط البلاد والعديد من الأقاليم الأخرى، خاصة في الشمال.



وقال حاكم الإقليم، نيكولا زينجاريتي، الذي يضم العاصمة روما، إن هذه الخطوة تهدف إلى اتخاذ تدابير مثل توفير المياه لجميع الأنشطة بدءًا من الاستهلاك المنزلي، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية.



واتسع نطاق التحذير من الجفاف في نهر البو، الذي انخفض فيه مستوى المياه بمقدار ثلاثة أرباع في موجة جفاف هي الأسوأ منذ 70 عامًا، ليمتد إلى أنهار مثل أرنو، وأنين، والتيبر والتي أصبحت تحتوي على نصف كمية المياه التي عادةً ما تتوفر فيها في هذا الوقت من العام.



وفي الوقت الذي تستعد فيه أقاليم لومباردي وبيدمونت وفينيتو وإميليا رومانيا أيضًا لطلب إعلان حالة الطوارئ، تحث السلطات على الحد من استخدام المياه لأغراض الطاقة وغيرها.



ويهدد جفاف نهر "البو" أكثر من 30 بالمئة من إنتاج المزارع الوطنية، وتقدر الأضرار حاليًا بأكثر من ملياري يورو، وفقًا لـ "أنسا".