اليوم السابع
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الإثنين، 20 يونيو 2022 02:11 م
أكرم القصاص
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إزالة 148 إعلانا مخالفا وتحرير 76 محضرا بتعديات فى الإسكندرية.. صور

الإثنين، 20 يونيو 2022 01:57 م
إزالة 148 إعلانا مخالفا وتحرير 76 محضرا بتعديات فى الإسكندرية.. صور جانب من الحملة
الإسكندرية جاكلين منير

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شنت الأجهزة التنفيذية بأحياء الإسكندرية، حملات مكبرة بالتنسيق مع المركز النموذجي للخدمات برئاسة إيمان جابر وقسم الإعلانات برئاسة مها أبو الخير، وذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بإزالة فوضى الإعلانات واللافتات المخالفة.

حيث شنت الاحياء حملات مكبرة لإزالة الإعلانات المخالفة على مستوى الأحياء أسفرت عن إزالة عدد 148 إعلانا مخالفا وتحرير عدد 76 محضرا خلال 72 ساعة.

وشدد محافظ الإسكندرية على جميع الجهات المعنية بتكثيف الحملات الدورية والمفاجئة بنطاق الأحياء لإزالة كافة الإعلانات المخالفة وجميع أنواع التعديات والإشغالات، وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة وتحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين.

 

جانب من الحملة (1)
جانب من الحملة (1)

 

جانب من الحملة (2)
جانب من الحملة (2)

 

 

جانب من الحملة (3)
جانب من الحملة (3)

 

 

جانب من الحملة (4)
جانب من الحملة (4)

 

 

جانب من الحملة (5)
جانب من الحملة (5)

 


 


الاسكندرية

محافظة الاسكندرية

احياء الاسكندرية

الاعلانات المخالفة



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