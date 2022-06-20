ألمانيا تتعهد بدعم بولندا ورومانيا لتصدير الحبوب العالقة في أوكرانيا

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قالت وزيرة خارجية ألمانيا، أنالينا بيربوك، إن بلادها ستدعم بولندا ورومانيا في تهيئة سككهما الحديدية للمساعدة في إخراج ملايين الأطنان من الحبوب العالقة في أوكرانيا.

وأضافت بيربوك - في تصريحات فور وصولها اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي نقلتها قناة (دويتشه فيله) الألمانية اليوم/الاثنين/ - إن "مسارات السكك الحديدية تحتاج إلى تحديث، نحتاج إلى عربات الشحن الصحيحة.. تعمل الحكومة الألمانية على ذلك مع الكثير من الأطراف الفاعلة الأخرى."

وتابعت قائلة : "من الواضح أنه، في نهاية الأمر، لن نتمكن بالتأكيد من إخراج جميع الحبوب، ولكن إذا استطعنا فقط تحرير جزء منها، عبر طرق متنوعة، فإن ذلك سيساعد في الوقت الذي نواجه فيه هذا التحدي العالمي."

وأشارت بيربوك إلى أن ألمانيا ستستضيف مؤتمرًا، يوم الجمعة القادم، بشأن قضية تأمين صادرات الغذاء من أوكرانيا؛ "لتحسين الوضع الإنساني في أنحاء العالم ولإرساء الأمن الغذائي العالمي على أساس أكثر استقرارًا."

يشار إلى أن أوكرانيا إحدى أكبر المصدرين في العالم لبعض السلع الرئيسية مثل القمح والزيوت النباتية، وتقييد وصول هذه البضائع إلى الأسواق العالمية - إضافة إلى ارتفاع أسعار الوقود - أدى إلى قفزة كبيرة في أسعار الغذاء. ويعمل الاتحاد الأوروبي على إيجاد حلول لإخراج الحبوب والبضائع الأخرى من أوكرانيا لكي يتم تصديرها إلى دول أخرى.