ألمانيا تؤكد ثقتها فى التوصل إلى اتفاق بشأن انضمام السويد وفنلندا للناتو

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أعربت ألمانيا، عن "ثقتها البالغة" في أن حلف شمال الأطلسي "ناتو" سيتوصل إلى اتفاق مع السويد وفنلندا بشأن محاولتهما للحصول على عضوية في الحلف.

وقال مصدر بالحكومة الألمانية - حسبما نقلت قناة "سكاي نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم /الإثنين/ - إن الأمر لن يكون "كارثيًا" في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق بنهاية قمة الناتو المقرر عقدها بالعاصمة الإسبانية /مدريد/ الأسبوع المقبل.

وأضاف : "بقدر ما سيكون من الجيد الإعلان عن خطوات ملموسة .. فإنه لن يكون أمرًا كارثيًا في حال لزم الأمر بضعة أسابيع أخرى"، لافتًا إلى أن "ما هو حاسم من وجهة نظرنا هو أنه لا توجد مشكلات لا يمكن التغلب عليها".

وكانت السويد وفنلندا قد تقدمتا بطلب للانضمام إلى الناتو الشهر الماضي؛ في أعقاب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.